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Либерман: мы не поддерживаем закон об отстранении премьера 27.10 11:02   MIGnews.com

Либерман: мы не поддерживаем закон об отстранении премьера

Лидер партии Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман в интервью Рине Мацлиах заявил, что не поддержит закон об отстранении от выполнения обязанностей премьер-министра в случае, если ему будет предъявлено обвинительное заключение.

Относительно перспектив коалиционных переговоров Либерман заявил: "Кахоль Лаван и Ликуд могут решить любые проблемы, если отложат свое эго в сторону”.

Либерман объяснил свое видение политической ситуации: “Есть три очень плохих и альтернативы и одна прекрасная. Узкое правительство Нетаниягу, узкое правительство Ганца или новые выборы. Прекрасная альтернатива - правительство национального единства. Две крупнейшие партии сидят вместе и формируют коалицию. И каждый, кто слышал брифинг начальника генштаба осознает, что перед нами - драматические решения”.

Либерман пояснил: “Для принятия подобных решений потребуется широкий консенсус. Если бы я действовал в личных интересах - я бы принял узкое правительство и полцарства в придачу. Но Кахоль Лаван не давал мне никаких гарантий, и у меня нет перед ними никаких обязательств”.

Либерман продолжил: "Я полагаю, что с Кахоль Лаван проще согласовать позиции по проблемам отношения религии и государства. Но у меня нет подобной уверенности относительно сферы безопасности. Мы должны положить проекты на стол. Мы должны очертить основные линии. Необходимо одобрить бюджет, очень важно, чтобы две крупнейшие партии сформировали правительство".


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