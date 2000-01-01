27.10 11:02 MIGnews.com

Либерман: мы не поддерживаем закон об отстранении премьера

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Лидер партии Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман в интервью Рине Мацлиах заявил, что не поддержит закон об отстранении от выполнения обязанностей премьер-министра в случае, если ему будет предъявлено обвинительное заключение.Относительно перспектив коалиционных переговоров Либерман заявил: "Кахоль Лаван и Ликуд могут решить любые проблемы, если отложат свое эго в сторону”.Либерман объяснил свое видение политической ситуации: “Есть три очень плохих и альтернативы и одна прекрасная. Узкое правительство Нетаниягу, узкое правительство Ганца или новые выборы. Прекрасная альтернатива - правительство национального единства. Две крупнейшие партии сидят вместе и формируют коалицию. И каждый, кто слышал брифинг начальника генштаба осознает, что перед нами - драматические решения”.Либерман пояснил: “Для принятия подобных решений потребуется широкий консенсус. Если бы я действовал в личных интересах - я бы принял узкое правительство и полцарства в придачу. Но Кахоль Лаван не давал мне никаких гарантий, и у меня нет перед ними никаких обязательств”.Либерман продолжил: "Я полагаю, что с Кахоль Лаван проще согласовать позиции по проблемам отношения религии и государства. Но у меня нет подобной уверенности относительно сферы безопасности. Мы должны положить проекты на стол. Мы должны очертить основные линии. Необходимо одобрить бюджет, очень важно, чтобы две крупнейшие партии сформировали правительство".