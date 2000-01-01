27.06 08:01 MIGnews.com

"Барак и Голан возродят кураж и боевой дух в политике"

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Представители левых и “центристских” политических сил радостно приветствовали возвращение на политическую сцену Эхуда Барака.Претендент на пост главы партии Авода, из которой когда-то дезертировал Барак, Став Шафир заявила: “Я поздравляю Эхуда Барака с его возвращением политику, и с тем, что ему удалось завербовать Яира Голана. Оба - отличные лидеры, с которыми я поддерживаю постоянный контакт, и они - сигнал в сторону возрождения куража и боевого духа в политике”.Конкурент Шафир в Аводе, Ицик Шмули сказал: Я говорил с Эхудом Бараком и поздравил его с возвращением в политическую жизнь. Когда меня выберут лидером Аводы,, я буду работать и сотрудничать с его партией, с тем , чтобы построить широкую платформу для изменения правительства”.