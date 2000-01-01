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`Барак думает что кровавые провалы его правления забыты` 27.06 07:02   MIGnews.com

"Барак думает что кровавые провалы его правления забыты"

Бывший министр юстиции Израиля Аелет Шакед обрушилась с резкой критикой на бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака, сделавшего громкое заявление о своем возвращении в политическую жизнь.

Шакед сказала: "Барак думает, что израильское общество забыло его провальную и пропитанную кровью каденцию, которое принесло вторую интифаду, октябрьские мятежи и односторонние эвакуации. Даже его имидж отполированного бизнесмена не позволит израильтянам  забыть пропасть между обещанием “зари новой эры” и национальной катастрофой".

Министр транспорта Бецалель Смотрич (Ихуд Леуми) заявил: “Я поздравляю Барака с его возвращением в политическую жизнь. Этот шаг расколет левых, и Барак совершенно правильно идентифицировал религиозный сионизм в качестве значительного игрока на политической арене. Мы теперь - не пятое колесо в телеге, но ключевой партнер в управлении государством. Он продолжит вопить в оппозиции, а мы, с Божьей помощью, продолжим делать добрые дела на благо народа Израиля”.

Член Кнессета Эли Коэн (Кулану) заявил: “Он пытается всех научить, как управлять страной. Пик абсурда”.

Даже представитель предполагаемого союзника новой партии Барака, блока Кахоль Лаван Ассаф Замир не выдержал и напомнил израильтянам о “достижениях” премьерства Барака: “Почему у меня такое чувство, что на Бальфур потирают руки от удовольствия, видя Барака в телевизоре сегодня? Эхуд Барак был премьером во время линча в Рамалле. Он смотрел это по телевизору - и ничего не сделал, чтобы остановить линч”.

Представитель Оцма Йехудит Итамар Бен Гвир заявил: “Когда дезертир из ЦАХАЛа обрушивается на религиозный сионизм, он забывает о том, что религиозно-сионистской общине - наибольший процент призыва. Если такой человек возглавит лефтистскую предвыборную кампанию, это станет символом реального идеологического банкротства”.


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