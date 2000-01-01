27.06 11:15 MIGnews.com

Барак не откажется от каннабиса ради политики

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Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак останется главой компании по выращиванию медицинской марихуаны InterCure и частной компании Canndoc, несмотря на возвращение в политику.Об этом сообщает авторитетное израильское издание Haaretz.В настоящее время капитализация Intercure составляет 800 миллионов шекелей. Фирма потеряла в течение последних трех месяцев треть дохода, который полностью зависит от активов в Canndoc, принесшей в 2018 году всего 2 млн долларов дохода.Бывший министр юстиции Айелет Шакед также объявила о намерении заниматься каннабисом в будущем. В понедельник, 24 июня, ее заметили в ресторане с бизнесменом Бараком Розеном, который специализируется на торговле недвижимостью. Шакед до сих пор не определилась, с какой партией будет баллотироваться на сентябрьских выборах, и станет ли вообще это делать.Месяц назад Розен предложил ей стать председателем производителя и дистрибьютора медицинской марихуаны Cannbit. Дело в том, что подразделение Министерства здравоохранения по медицинской марихуане ранее запретило бизнесмену становиться контролирующим акционером компании.Чтобы стать членом совета директоров, он был обязал пройти проверку на наличие судимости, банкротства или проблем с психическим здоровьем. Однако бизнесмен провалил тест и купил фильму окольными путем. Розен взял ее под контроль через третье лицо, которому предоставил кредит для покупки акций.Напомним, что в новую партию Барака вошли бизнесмен-миллиардер Коби Рихтер, профессор Ифат Битон. Последний на предыдущих выборах был членом списка Орли Леви-Абекасиса. Также экс-премьер сагитировал бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа генерал-майора Яира Голана.