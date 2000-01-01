27.02 09:08 MIGnews.com

Бен-Гвир готов сняться с выборов за отмену Осло

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Глава крайне правой партии "Оцма ле-Исраэль" Итамар Бен-Гвир объявил в среду, 26 февраля, что он снимется с выборов только в случае выполнения его требований. Об этом сообщает Times of Israel.На пресс-конференции, созванной для оглашения своего ультиматума, Бен Гвир сказал, что он выйдет из гонки только если Нетаниягу выполнит все пять требований:Отмена соглашений Осло, подписанных с палестинцами в 1994 году, и декларация о том, что Израиль не согласится предоставить палестинцам автономию в отношении любых районов на Западном берегу.Прекращение катарских платежей ХАМАСу, которые Израиль пускает в Газу ежемесячно.Формирование комитета для назначение судей.Прекращение контроля Иордании над Храмовой горой и закрытие молитвенной зоны для разных конфессий у Стены Плача.Уничтожение бедуинской деревни Хан аль-Ахмар до 2 часов дня пятницы."Если вы сделаете все это, мы готовы сняться с гонки", - сказал Бен-Гвир. Он неоднократно обещал остаться на выборах, несмотря на предупреждения правых лидеров о том, что у него нет шансов пройти избирательный барьер.Опросы перед выборами 2 марта показали, что "Оцма ле-Исраэль" получила около 1,5% голосов, что значительно ниже порога в 3,25%.