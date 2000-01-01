СМИ: Ганца считает опасным для Израиля его же советник
Главный политический советник лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца Исраэль Бахар назвал босса в приватной беседе "опасным для Израиля".
Соответствующие отрывки разговора специалиста по пиару, который работал ранее с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидером "Ямина" Нафтали Беннеттом, обнародовал "12 канал".
В частности, на опубликованной записи человек, которого называют Бахаром, в разговоре с неизвестным собеседником процитировал слова, якобы принадлежащие верной стороннице Ганца, депутату Омер Янкелевич.
"Она говорит, что он (Бенни Ганц) – полнейший ноль и глупый человек. Также она сказала: "Он не может быть премьер-министром", – цитирует телеканал слова Бахара.
Также во время беседы он утверждает, что "у Ганца не хватит смелости нанести удар по Ирану". По его словам, лидер "Кахоль Лаван" станет "угрозой всему израильскому народу", если станет премьер-министром после выборов.
В партии Ганца уже отреагировали на это сообщение. В пресс-службе сожалеют, что "фабрика лжи Нетаниягу продолжает работать".
"Если у подсудимого Нетаниягу будет на один мандат больше, он не уйдет. Выбор предстоит сделать между "Кахоль Лаван" и Эрдоганом", – сказали в партии.