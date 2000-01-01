Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Треть израильтян уже готова к четвертым выборам к ряду | Фото:27.02 21:05   MIGnews.com

Треть израильтян уже готова к четвертым выборам к ряду

Более 30% израильтян уверены, что им придется идти на избирательные участки в четвертый раз к ряду, поскольку предстоящие выборы не приведут к долгожданному формированию правительства.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Институтом демократии Израиля, передает The Jerusalem Post.

В частности, такой ответ дали 30,4% из 744 респондентов, имеющих право голоса на выборах, которые состоятся 2 марта. Еще 22,1% опрошенных считают, что будет сформирована правая коалиция, а 16,7% ожидают создания правительства единства во главе с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаниягу.

Лишь 11,9% израильтян думают, что лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц сможет сформировать правительство единства. 6,7% опрошенных ответили, что в Израиле появится левая коалиция, а 0,7% респондентов и вовсе не знают, чего ожидать.

Граждане также ответили, какое правительство хотят видеть в своей стране. Правое во главе с Нетаниягу поддерживают 29,6%, правительство единства с ним же во главе предпочитают 14,8%. В общей сложности 44,4% респондентов хотят, чтобы он был премьер-министром.

41,2% граждан хотят, чтобы премьером стал Ганц. 21,4% опрошенных предпочитают, чтобы он возглавлял правительство единства, 19,8% – левую коалицию.

Также 37,8% израильтян выступают против возвращения правительства меньшинства. 18,9% – умеренно против, 20,7% – умеренно поддерживают, 7,3% – категорически против, а 15,2% не определились с ответом.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:26
БАГАЦ позволил гей-парам заводить суррогатных матерей
20:44
Турция завершила подготовку к операции в Идлибе
20:23
Решительный шаг: Австрия запретила антисемитизм и BDS
20:02
Женщина повторно заразилась коронавирусом в Японии
19:37
Израиль: Сын зараженного коронавирусом ходил в школу
19:29
Дело о подлодках: Биби, расскажи за что получил 16 миллионов
18:54
2 марта – выборы будущего. Каким оно будет?
18:23
ЕС готовит санкции за кибератаки против РФ и КНР
18:02
Горничная хочет компенсации за жестокость жены Нетаниягу
17:41
ГБР Украины открыло дело о давлении Байдена на Шокина
17:20
ВОЗ: мир на пороге пандемии коронавируса
16:38
В Польше зафиксирован случай коронавируса
16:17
Эстония подтвердила первый случай коронавируса
15:56
У 89 эвакуированных Украиной коронавирус не обнаружен
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus