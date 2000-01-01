Треть израильтян уже готова к четвертым выборам к ряду
Более 30% израильтян уверены, что им придется идти на избирательные участки в четвертый раз к ряду, поскольку предстоящие выборы не приведут к долгожданному формированию правительства.
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Институтом демократии Израиля, передает The Jerusalem Post.
В частности, такой ответ дали 30,4% из 744 респондентов, имеющих право голоса на выборах, которые состоятся 2 марта. Еще 22,1% опрошенных считают, что будет сформирована правая коалиция, а 16,7% ожидают создания правительства единства во главе с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаниягу.
Лишь 11,9% израильтян думают, что лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц сможет сформировать правительство единства. 6,7% опрошенных ответили, что в Израиле появится левая коалиция, а 0,7% респондентов и вовсе не знают, чего ожидать.
Граждане также ответили, какое правительство хотят видеть в своей стране. Правое во главе с Нетаниягу поддерживают 29,6%, правительство единства с ним же во главе предпочитают 14,8%. В общей сложности 44,4% респондентов хотят, чтобы он был премьер-министром.
41,2% граждан хотят, чтобы премьером стал Ганц. 21,4% опрошенных предпочитают, чтобы он возглавлял правительство единства, 19,8% – левую коалицию.
Также 37,8% израильтян выступают против возвращения правительства меньшинства. 18,9% – умеренно против, 20,7% – умеренно поддерживают, 7,3% – категорически против, а 15,2% не определились с ответом.