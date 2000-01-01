27.02 18:54 MIGnews.com

2 марта – выборы будущего. Каким оно будет?

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Вы хотите перемен? Настоящих перемен к лучшему, а не пустых слов, которые повторяются вот уже десяток лет? Хотите, чтобы очередь к врачу не растягивалась на месяцы, чтобы не росли цены на недвижимость и продукты, чтобы юг страны перестали обстреливать? Если вы на самом деле этого хотите – выход один: проголосовать за единственную партию, которая может сместить старую власть.Если вы проголосуете за «Ликуд» и Нетаниягу – перемен не ждите, все останется как есть: и цены, и обстрелы, и упадок медицины и образования. Ведь 10 лет ничего не меняется в лучшую сторону! Почему это должно произойти сейчас? Если вы проголосуете за одну из маленьких партий, которые отстаивают интересы узких групп – возможно, нас ждут уже четвертые выборы в этом сезоне. Но если все, кто недоволен нынешним положением дел, придут и проголосуют за перемены – победит партия, которая реально в состоянии закончить период застоя, которая ориентирована на решение насущных проблем большинства израильтян.Эта партия – «Кахоль-Лаван», единственная, которая хочет объединить разнородное израильское общество и решить вопросы, стоящие перед каждой израильской семьей.Посмотрите, сколько грязи сейчас выливается на лидеров «Кахоль-Лаван». Боевых генералов израильской армии обвиняют в том, что они сдадут страну арабским террористам. Эти нелепые обвинения лишь подтверждают, что политики, чье время давно закончилось, панически боятся потерять власть.Они из последних сил цепляются за свои теплые кресла, пытаясь любым способом очернить противников. Так давайте покажем им, что мы – сила, которую не ослабить дешевыми провокациями. Что нам надоело терпеть политиков, которые только обещают, но ничего не делают для жителей страны.Для убедительной победы «Кахоль-Лаван» не хватает совсем немного голосов. Это голоса тех людей, которые говорят, что они устали, что им надоело ходить на выборы, что они не видят в этом смысла. Правящая партия на это и рассчитывает: они специально изматывают избирателей, чтобы у них не было сил проявить свое недовольство. Поэтому не забывайте о том, что мы живем в очень маленькой стране, где каждый голос на счету и буквально каждый гражданин может реально изменить ситуацию. Если вы хотите двигаться вперед и менять страну к лучшему – преодолейте усталость и раздражение!На правах рекламы.