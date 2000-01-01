27.02 14:37 MIGnews.com

Либерман: нет - Биби, Ганц не готов, 4-х выборов не будет

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Член Кнессета и предводитель фракции НДИ Авигдор Либерман дал интервью порталу ynet.Либерман сделал несколько громких заявлений. Он поклялся, что “не будет сидеть в одном правительстве с Нетаниягу”.Он также поклялся, что "не будет сидеть в одном правительстве с партией сторонников террора — Объединенным Списком", и не будет сидеть в правительстве, которое поддерживается любым образом упомянутой партией.Ту же он заметил, что “Ганц - хороший парень, но еще не готов быть главой правительства”.По версии Либермана есть только один человек “способный противостоять Нетаниягу” - он, Либерман.Либерман пожаловался на то, что и Ликуд, и Кахоль Лаван готовы пойти на новые уступки харедим ради формирования коалиции.После этого Либерман сообщил, что “ключ к формированию правительства - у меня в кармане”, и что он “на 200%” уверен в том, что четвертых выборов не будет.В ходе диалога с корреспондентами Либерман также заявил, что условием его вступления в коалицию станет “закон о всеобщем призыве для всех - светских, харедим, арабов, мусульман, христиан”.