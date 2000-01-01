27.02 11:08 MIGnews.com

Кахоль Лаван: Ликуд нарушил закон о финансировании партии

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Партия "Кахоль Лаван" обратилась к государственному контролеру в четверг утром, 27 февраля, с требованием начать расследование против премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его партии "Ликуд" за нарушение закона о финансировании партии.Согласно жалобе, которая была основана на статье, опубликованной вчера в The Marker, "Ликуд" заплатила частной следственной компании, чтобы отследить председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца."Это является нарушением Закона о партийном финансировании, поскольку это расходы на обслуживание, предоставляемые в ходе выборов, которые оставили неоплаченными и о которых не сообщили в соответствии с законом.""Нетаниягу снова принимает незаконные пожертвования и использует низкую и закулисную тактику. Все, чтобы избежать его преследования.""После 13 лет у власти "Ликуду" нечего предложить обществу, кроме "просто не Ганц". Нетаниягу и "Ликуд" выбирают преступные, темные и закулисные способы, чтобы помочь Нетаниягу избежать судебного разбирательства. Тут либо "Кахоль Лаван", либо Эрдоган."