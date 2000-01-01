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Ганц: Нетаниягу, ты отравляешь Израиль 27.02 10:42   MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу, ты отравляешь Израиль

Израильские СМИ сообщают о том, что глава партии Кахоль Лаван Бени Ганц “потрясен” развернутой против него в социальных сетях и в правой прессе пропагандистской компании.

В социальных сетях распространяются следующего рода сообщения: “Разоблачение: в руках иранцев - видео с сконфуженным Ганцем , в то время когда был начальником Генштаба и командовал операцией Нерушимая Скала”, другое сообщения “Горячий клип с Ганцем” с линком на отредактированный ролик с многочисленными ляпами Ганца, произнесенными им в разное время и при разных обстоятельствах. 

Возмущенный Ганц на фоне этого сделал заявление, в котором обращается к премьер-министру Нетаниягу: “Всего полтора года назад ты приглашал меня вступить в Ликуд и стать министром обороны. И всего два месяца назад ты предлагал мне партнерство и ротацию на посту премьер-министра. Ты все это потерял. Ты не заслуживаешь того, чтобы быть премьером хотя бы еще один день.  Я не буду с тобой сидеть”.

Далее Ганц воззвал: "Нетаниягу, погляди мне в глаза. Из-за твоей обсессии с попытками избежать суда ты лжешь, клевещешь, подстрекаешь, разделяешь, закидываешь грязью и распространяешь слухи.  Ты отравляешь Израиль”.

К Бени Ганцу присоединился другой член “кокпита” Кахоль Лаван Габи Ашкенази: “Это совершенно отвратительно. Я думал, что и в политике не все позволено, но тут пересекли всякие границы. Эти клипы и утверждения - просто ложь”.


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