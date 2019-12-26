26.12 23:36 MIGnews.com

Праймериз в Ликуд: первые результаты экзит-пола

אחרי הדיוק המושלם במדגם הבחירות לראשות מפלגת העבודה בשנה האחרונה, נכנסים שוב לשדה המוקשים המפלגתי, והפעם עם מדגם הבחירות לראשות תנועת הליכוד, עם 758 נדגמים ייחודיים וסטיית תקן של 3.2%.



המדגם נכון לשעה 22:00. להלן התוצאות שלנו >>>@netanyahu @gidonsaar pic.twitter.com/WFLTPwO6o1 — Direct Polls (@Direct_Polls) December 26, 2019

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После завершения первичных выборов для руководства партии "Ликуд", Биньямин Нетаниягу набрал более 70% голосов.Об этом свидетельствовали первые результаты экзит-пола.По неофициальным прогнозам, премьер-министр выиграл лидерство на первычных выборах в "Ликуде" с 71,52%.В свою очередь, Гидеон Саар набрал 28,48%. Его сторонники изначально говорили, что завершение праймериз с 30% и выше – было бы большим достижением в свете невероятной поддержки Нетаниягу.За час до завершения праймериз явка составила 46%. Больше всего голосовали в Иерусалиме и других крупных городах Израиля.