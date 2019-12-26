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Праймериз в Ликуд: первые результаты экзит-полов | Фото:26.12 23:36   MIGnews.com

Праймериз в Ликуд: первые результаты экзит-пола

После завершения первичных выборов для руководства партии "Ликуд", Биньямин Нетаниягу набрал более 70% голосов.

Об этом свидетельствовали первые результаты экзит-пола.

По неофициальным прогнозам, премьер-министр выиграл лидерство на первычных выборах в "Ликуде" с 71,52%.

В свою очередь, Гидеон Саар набрал 28,48%. Его сторонники изначально говорили, что завершение праймериз с 30% и выше – было бы большим достижением в свете невероятной поддержки Нетаниягу.



За час до завершения праймериз явка составила 46%. Больше всего голосовали в Иерусалиме и других крупных городах Израиля.


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