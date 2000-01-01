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Мандельблитт: пусть БАГАЦ примет решение по Нетаниягу | Фото:26.12 19:37   MIGnews.com

Мандельблитт: пусть БАГАЦ примет решение по Нетаниягу

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт заявил, что выразит свое мнение по поводу того, сможет ли премьер-министру Биньямину Нетаниягу формировать правительство из-за уголовных расследований, после решение БАГАЦа.

Об этом он сказал в четверг, 26 декабря, передает "Аруц Шева".

"В решении судьи Гросскопфа от 22 декабря 2019 года он фактически поручил юридическому советнику правительства представить свое мнение по этому вопросу. Однако представление мнения является частью средств правовой защиты, испрашиваемых в петиции. Суд пока не рассмотрел эти средства, потому тем более, не ясно, намерен ли он обсуждать этот вопрос по существу", – сказал Мандельблитт.

По его словам, в этих обстоятельствах и до тех пор, пока такое решение не было принято, он считает, что не имеет правовых оснований для представления позиции по делу от своего имени.

"В связи с этим юридический советник правительства требует, чтобы суд провел слушание по ходатайству 31 декабря 2019 года в отношении того, следует ли отклонить ходатайство напрямую или обсудить его по существу", – констатировал он.


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