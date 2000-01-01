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Явка на праймериз в `Ликуде` составила 15,2% | Фото:26.12 16:30   MIGnews.com

Явка на праймериз в "Ликуде" составила 15,2%

Явка избирателей на праймериз в "Ликуде" составила 15,2% из 116 048, имеющих право голоса.

Такие показатели обнародовала Центральная избирательная комиссия.

По данным пресс-секретаря премьер-министра Биньямина Нетаниягу, такие данные были зафиксированы по состоянию на 14:00

Самые загруженные избирательные участки зарегистрированы в крупных городах, включая Иерусалим, Тель-Авив, Хайфу, Ришон ле-Цион и Ашдод.


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