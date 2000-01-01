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Кахоль Лаван приближается к 40 мандатам 26.11 09:25   MIGnews.com

Кахоль Лаван приближается к 40 мандатам

12-й канал израильского ТВ опубликовал опрос общественного мнения, предсказывающий разгром Ликуда и впечатляющую победу Кахоль Лаван на ближайших выборах.

Кахоль Лаван может получить в результате выборов 37 мандатов, в то время как Ликуд - лишь 30.

Правый блок значительно ослабнет. Ямина может не преодолеть избирательный барьер, а если преодолеет - получит лишь 4 мандата.

Также не более чем на 4 мандата может рассчитывать Демократический Лагерь.

Объединенный Арабский Список получит 13 мандатов, НДИ - 7, ШАС - 8, Яадут А-Тора - 7, Авода -Гешер - 5.

Таким образом, левый блок может рассчитывать на 58 мандатов, в то время как правый - на 55.

В ходе опроса израильтян также спросили о том, достоин ли Биньямин нетаниягу оставаться на должности премьер-министра. 56% ответили что нет, 37% что да, и 7% заявили, что не знают.

В опросе участвовали 510 человек, уровень ошибки - 4,2%.


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