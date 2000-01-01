26.11 17:56 MIGnews.com

Опрос: Ямина не пройдет в Кнессет

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Партия "Ямина" Рафи Переца и Бецалеля Смотрича не пройдет в Кнессет.Об этом свидетельствует последний опрос, опубликованный на сайте Walla.Так, респондентам задали вопрос, за кого бы они проголосовали, если еще один раунд выборов состоялся бы сегодня. "Ямина" набрала всего 2,3% голосов, что намного меньше требуемых 3,25%. Левая партия "Демократический лагерь" может рассчитывать на 4 мандата.По прогнозам, "Кахоль Лаван" – 34, "Ликуд" – 33, "Объединенный Арабский Список" – 13, ЕДИ – 8 и союз "Авода-Гешер" – 5.Левый блок может рассчитывать 58 мандатов, в то время, как правый – на 55 в Кнессете со 120 членами.