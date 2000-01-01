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`Ликуд` предлагает ускоренные выборы | Фото:26.11 17:16   MIGnews.com

"Ликуд" предлагает ускоренные выборы

Во вторник, 26 ноября, лидер фракции "Ликуд" Мики Зоар представил законопроект о сокращении предвыборного периода с 90 до 45 дней.

"Сегодня утром я представил два важных законопроекта, которые сэкономят обществу время и миллиарды шекелей. 1) Провести выборы в течение 45 дней вместо 90. 2) Отменить оплачиваемый день отпуска в день выборов. Это подходящее и справедливое предложение", – отметил он в Twitter.

По словам депутата, выходной день для израильтян стоит стране пять млрд шекелей, потому, по его мнению, стоит рассмотреть вопрос об отмене.

В ответ Центризбирком заявил, что невозможно сократить сроки подготовки к выборам и провести их менее чем за 90 дней.


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