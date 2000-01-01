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Выборы в Израиле: какой была явка в Иудее и Самарии | Фото:26.09 12:12   MIGnews.com

Выборы в Израиле: какой была явка в Иудее и Самарии

Явка избирателей в Иудее, Самарии и Иорданской долине на выборах в Кнессет составила 76,8%.

Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия.

Уточняется, что, по сравнению с предыдущими выборами, которые состоялись в апреле, наблюдается незначительное снижение.

Полгода назад проголосовавших было на 1,6% больше – 78,4%. На нынешних же выборах за партию "Ямина" в Иудее и Самарии было отдано 24,4% голосов, за "Ликуд" – 22,4%, за "Оцма Иегудит" – 6,9%.


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