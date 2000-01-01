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Источник в Ликуде: мы снова предлагаем Ганцу ротацию 26.06 08:43   MIGnews.com

Источник в Ликуде: мы снова предлагаем Ганцу ротацию

Репортер канала КАН  Зеев Кам сообщает, со ссылкой источник в Ликуде о том, что лидеру Кахоль Лаван Бени ганцу “снова предлагают ротацию”.

Речь идет о соглашении Кахоль Лаван и Ликуда об отмене выборов в случае создания правительства национального единства, в котором Нетаниягу и Ганц будут поочередно занимать пост премьер-министра.

КАН утверждает, что подобное предложение было передано в последние часы высшими представителями Ликуда Кахоль Лаван и Бени Ганцу.


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