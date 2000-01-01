26.06 08:43 MIGnews.com

Источник в Ликуде: мы снова предлагаем Ганцу ротацию

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Репортер канала КАН Зеев Кам сообщает, со ссылкой источник в Ликуде о том, что лидеру Кахоль Лаван Бени ганцу “снова предлагают ротацию”.Речь идет о соглашении Кахоль Лаван и Ликуда об отмене выборов в случае создания правительства национального единства, в котором Нетаниягу и Ганц будут поочередно занимать пост премьер-министра.КАН утверждает, что подобное предложение было передано в последние часы высшими представителями Ликуда Кахоль Лаван и Бени Ганцу.