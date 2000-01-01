26.06 08:33 MIGnews.com

Элькин: Отмена выборов – хождение по кругу

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Тайные переговоры, которые ведутся в кулуарах Кнессета о возможной отмене парламентских выборов – всего лишь хождение по кругу. Такое мнение выразил министр "Ликуда" Зеев Элькин."Я лично считаю, что для этого нет никаких политических и юридических оснований, и, следовательно, это не что иное, как хождение по кругу", – отметил он.По словам Элькина, есть вероятность, что правый блок возьмет 61 место в Кнессете, однако это будет сложно."Нам нужно собрать политиков если не в одну партию, то в две большие структуры, каждая из которых сможет преодолеть избирательный барьер. Раскол привел к ситуации, в которой мы находимся сегодня, когда правила и законы – в опасности", – добавил министр.Он также рассказал, будет ли приемлемо правительство единства для правого крыла."Я думаю, самая важная задача – создание правого правительства. Вряд ли кто-то хочет, чтобы от правительства, даже если его возглавит "Ликуд", зависело будущее тех же левоцентристов", – сказал Элькин.Кроме того, министр прокомментировал саммит советников по национальной безопасности в Иерусалиме, а также экономический саммит в Бахрейне, на котором администрация Президента США Дональда Трампа представит политическую сторону "сделки века" по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной."Не знаю, назвал бы я этот саммит драматическим событием для нас. Кроме того, здесь, в том числе и в арабском мире, приходит осознание, что реальные проблемы – в экономической плоскости и что председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас цинично использует население в Иудее и Самарии для давления на Израиль", – подчеркнул чиновник.По его мнению, в отказе Аббаса ехать на форум есть позитивный прецедент для страны."Я думаю, это событие нужно рассматривать в контексте саммита советников по национальной безопасности. Эти два мероприятия транслировали один и тот же посыл: Израиль – важный игрок на международной арене, который поддерживает очень тесные отношения с США в качестве стратегического партнера, а также с Россией. Поэтому именно в Иерусалиме российский советник по национальной безопасности может встретиться с американским коллегой и обсудить основные вопросы мирового порядка. Израиль также является важным игроком в Ближневосточном регионе, где осознают, что реальная угроза исходит от Ирана", – добавил министр.Он не уверен в правильности американского соглашения о введении суверенитета над Иудеей и Самарией."Я принадлежу к тем, кто долгое время говорил о необходимости продвижения суверенитета Израиля в Иудее и Самарии, хотя бы постепенно. Не уверен, что американцы не будут возражать против этого, поскольку это оптимистичное рабочее предположение. Однако это интерес Израиля, и мы должны стремиться к нему, независимо от американской позиции", – отметил Элькин.