26.06 10:13 MIGnews.com

Беннет поддержал отмену выборов

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Идею об отмене выборов неожиданно поддержал бывший Министр образования Израиля Нафтали Беннетт, чья партия Ха Ямин Ха Хадаш не смогла преодолеть избирательный барьер в апреле.“Внесу ясность: что касается меня лично, повторные выборы упали с неба, как выигрышный лотерейный билет, но они неблагоприятные для Государства Израиль”, — написал Беннетт.Он призвал Биньямина Нетаниягу и Бенни Ганца быстро сформировать правительство национального единства.Он призвал членов Кнессета “согласиться на нормально правительство” и “отменить глупые выборы”.