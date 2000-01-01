26.06 10:13 MIGnews.com
Беннет поддержал отмену выборов
Идею об отмене выборов неожиданно поддержал бывший Министр образования Израиля Нафтали Беннетт, чья партия Ха Ямин Ха Хадаш не смогла преодолеть избирательный барьер в апреле.
“Внесу ясность: что касается меня лично, повторные выборы упали с неба, как выигрышный лотерейный билет, но они неблагоприятные для Государства Израиль”, — написал Беннетт.
Он призвал Биньямина Нетаниягу и Бенни Ганца быстро сформировать правительство национального единства.
Он призвал членов Кнессета “согласиться на нормально правительство” и “отменить глупые выборы”.
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