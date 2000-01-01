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Беннет поддержал отмену выборов 26.06 10:13   MIGnews.com

Беннет поддержал отмену выборов

Идею об отмене выборов неожиданно поддержал бывший Министр образования Израиля Нафтали Беннетт, чья партия Ха Ямин Ха Хадаш не смогла преодолеть избирательный барьер в апреле.

“Внесу ясность: что касается меня лично, повторные выборы упали с неба, как выигрышный лотерейный билет, но они неблагоприятные для Государства Израиль”, — написал Беннетт.

Он призвал Биньямина Нетаниягу и Бенни Ганца быстро сформировать правительство национального единства.

Он призвал членов Кнессета “согласиться на нормально правительство” и “отменить глупые выборы”.


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