26.06 07:23 MIGnews.com
Ганц: Нетаниягу врет
Глава Кахоль Лаван Бенни Ганц во вторник раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу за поддержку инициативы спикера Кнессета об отмене досрочных выборов.
“Сегодняшние ночные сообщения ясно дают понять — Нетаниягу боится закона, и Нетаниягу лжет — нет никаких переговоров с Кахоль Лаван”, — сказал Ганц.
Заявление следует за более ранним сообщением на канале 12-й канал израильского ТВ, что спикер Кнессета Юлий Эдельштейн рассматривает идею, за счет которой роспуск 21-го Кнессета и выборы в 22-й Кнессет будут отменены.
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