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Ганц: Нетаниягу врет 26.06 07:23   MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу врет

Глава Кахоль Лаван Бенни Ганц во вторник раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу за поддержку инициативы спикера Кнессета об отмене досрочных выборов.

“Сегодняшние ночные сообщения ясно дают понять — Нетаниягу боится закона, и Нетаниягу лжет — нет никаких переговоров с Кахоль Лаван”, — сказал Ганц.

Заявление следует за более ранним сообщением на канале 12-й канал израильского ТВ, что спикер Кнессета Юлий Эдельштейн рассматривает идею, за счет которой роспуск 21-го Кнессета и выборы в 22-й Кнессет будут отменены.


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