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Барак меняет баланс сил: 61 мандат у левоцентристского блока 26.06 20:49   MIGnews.com

Барак меняет баланс сил: 61 мандат у левоцентристского блока

Немедленно после объявления Эхуда Барака о создании новой политической партии и о возвращении в политическую жизнь 13-й канал израильского ТВ провел опрос общественного мнения о том, за кого проголосуют израильтяне, если бы выборы прошли сегодня.

По данным опроса, новая партия Барака получит 6 мандатов - за счет голосов избирателей правого блока. Таким образом, баланс сил будет изменен в пользу левоцентристской коалиции во главе с блоком Кахоль Лаван.

На выборах и Ликуд, и Кахоль Лаван получат по 32 мандата. Третьей по величине партией станет Объединенный Арабский Список, в который сольются все арабские партии Кнессета. Этот блок получит 12 мандатов.  Наш Дом - Израиль получит семь депутатских мест, ШАС, Яадут А-Тора и Мерец - по шесть. 

Таким образом, произойдет драматическое изменение сил. Левоцентристский блок получит 61 мандат, что будет достаточно для формирования правительства, в то время как правый блок (без НДИ) - лишь 52 мандата.


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