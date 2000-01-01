26.06 20:29 MIGnews.com

"Темные Дни": Эхуд Барак вернулся в политику

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Бывший премьер-министр, бывший министр обороны, бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа, бывший лидер партий Авода и Ацмаут, преуспевающий инвестор и бизнесмен Эхуд Барак вернулся в израильскую политику после затяжного перерыва.Нна специально созванной пресс-конференции Барак провозгласил создание новой политической партии, в которую он же завербовал бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа генерал-майора Яира Голана, профессора Ифат Битон и боевого летчика Коби Рихтера.Барак заявил: "Попытки раз за разом сорвать демократический процесс, обмануть публику и предложить политические взятки - таков путь Нетаниягу. Он пытается разделить нас, настроить народ против судебной системы - из страха перед правовой системой. Мы живем в темные дни".Обращаясь к премьер-министру, Барак провозгласил: “Я знаю Нетаниягу более 50 лет. Как его командир, я говорю: ты более не должен держать руль правления, для своего собственного блага, и для блага государства, для которого ты столько сделал за свою жизнь”.Барак подчеркнул: “Все граждане Израиля должны помнить, каковы обстоятельства, которые привели к этим выборам. Все граждане Израиля должны помнить, что никто из членов коалиции и Ликуда не попытался остановить эту безумную порчу, которую возглавил Нетаниягу. М каждый из них несет за это свою долю ответственности. Само будущее сионизма - на кону”.”.