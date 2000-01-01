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Барак формирует новую партию против Нетаниягу 26.06 21:23   MIGnews.com

Барак обратился к "своим бывшим солдатам" Кахоль Лаван

77-летний бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак 26 июня,объявил о формировании новой партии. Ее цель состоит в том, чтобы победить партию Ликуд премьер-министра Биньямина Нетаньягу. 

На пресс-конференции в Тель-Авиве Барак поклялся, что его пока еще неназванная партия станет основой для новых политических союзов. Он сказал, что решил сообщить народу о партии, прежде чем у нее будет имя или логотип, потому что он чувствовал настоятельную необходимость сорвать усилия Нетаниягупо отмене выборов 17 сентября. 

"Я знаю Нетаниягу, и он подошел к концу своего пути", - сказал Барак. "Как ваш бывший командир, я должен сказать вам, что вам запрещено оставаться у власти". 

"Это ваш последний шанс уйти по собственной инициативе". 

Барак обратился к лидерам Кахоль-Лаван, назвав их своими бывшими солдатами. Но он критиковал их за поиск правительства национального единства с Ликудом и их стратегией кампании. 

"Самое главное – это размер политического блока, а не размер партии", - сказал Барак. "У Кахоль-Лаван не было огня в груди, не было стремления к борьбе". 

Барак спонсировал опрос, который показал, что его партия может выиграть 11 мест. К нему на пресс-конференции присоединились бывший начальник штаба ЦАХАЛ Яир Голан, социально-экономический активист Ифат Битон и борец за мир Коби Рихтер. 

Кандидат в лидеры Авода Ицик Шмули приветствовал политическое возвращение Барака и сказал, что хочет, чтобы Авода создала политическую связь с его новой партией. 

Ликуд ответил, что не будет вмешиваться в то, как левые делят свои голоса между Бараком, Яиром Лапидом и Бенни Ганцем.


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