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Нетаниягу не предлагал Ганцу ротацию 26.06 13:10   MIGnews.com

Нетаниягу не предлагал Ганцу ротацию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал предположение о том, что он может сформировать правительство национального единства с ротацией в Офисе премьер-министра с лидером Кахоль Лаван Бенни Ганцом в среду утром, что снижает шансы на то, что выборы 17 сентября могут быть отменены.

Министр по делам пенсионеров и гендерного развития меньшинств Гила Гамлиэль и другие члены Ликуда открыто подтвердили, что планировалось создать правительство национального единства между Ликудом и Кахоль Лаван. Создание такой коалиции могло бы помочь спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну получить поддержку от 80 депутатов, необходимую для отмены роспуска Кнессета и предотвращения выборов 17 сентября.

Но после того, как партнеры правой коалиции Нетаниягу пожаловались, ему пришлось дать два пояснения.

“Я уважаю усилия спикера Кнессета Эдельштейна, направленные на то, чтобы избежать еще одного тура выборов в Израиле, и я встречусь с ним в ближайшие дни по его просьбе, – сказал Нетаниягу. – Все остальное – подача информации под определенным углом. Ни в коем случае не предлагалась ротация. На данный момент не было никакого контакта между Ликудом и Кохаль Лаваном, и я не собираюсь отказываться от своих естественных партнеров в правом правительстве”.


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