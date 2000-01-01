26.06 14:05 MIGnews.com

На каждом избирательном участке в Израиле установят камеры

Поделиться

Все по теме

Комментарии





На каждом избирательном участке в Израиле планируют установить камеры видеонаблюдения, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процесса.Соответствующее пожелание Центральному избирательному комитету выразил министр внутренних дел Израиля Арье Дери, передает The Jerusalem Post.Центризбиком впервые собрался для подготовки к перевыборам в Кнессете. Спикер парламента Юлий Эдельштейн выразил надежду, что эти уже вторые выборы за несколько месяцев будут честными, и что после них не придется проводить еще и третьи выборы подряд.По мнению Дери, новые выборы – совершенно бесполезная трата денег. Он также косвенно обвинил в необходимости их проведения лидера «Наш Дом - Израиль» Авигдора Либермана, хотя и не назвал его по имени. Он также обвинил Либермана в сокращениях бюджета, накануне одобренных на заседании Кабинета министров.В свою очередь глава ЦИК, судья Верховного суда Ханан Мельцер выразил удовлетворение отсутствием иностранного вмешательства на выборах 9 апреля. Он также выразил надежду, что и на выборах 17 сентября удастся его избежать. Мельцер сообщил комитету, что решил поднять зарплату своих сотрудников на 32%, поскольку ранее у него возникали проблемы с их привлечением.Генеральный директор комитета Орли Адас также выразила убеждение, что внеочередные выборы – страшный сон, однако она пообещала позаботиться о том, чтобы даже он прошел гладко.