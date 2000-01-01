На каждом избирательном участке в Израиле установят камеры
На каждом избирательном участке в Израиле планируют установить камеры видеонаблюдения, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процесса.
Соответствующее пожелание Центральному избирательному комитету выразил министр внутренних дел Израиля Арье Дери, передает The Jerusalem Post.
Центризбиком впервые собрался для подготовки к перевыборам в Кнессете. Спикер парламента Юлий Эдельштейн выразил надежду, что эти уже вторые выборы за несколько месяцев будут честными, и что после них не придется проводить еще и третьи выборы подряд.
По мнению Дери, новые выборы – совершенно бесполезная трата денег. Он также косвенно обвинил в необходимости их проведения лидера «Наш Дом - Израиль» Авигдора Либермана, хотя и не назвал его по имени. Он также обвинил Либермана в сокращениях бюджета, накануне одобренных на заседании Кабинета министров.
В свою очередь глава ЦИК, судья Верховного суда Ханан Мельцер выразил удовлетворение отсутствием иностранного вмешательства на выборах 9 апреля. Он также выразил надежду, что и на выборах 17 сентября удастся его избежать. Мельцер сообщил комитету, что решил поднять зарплату своих сотрудников на 32%, поскольку ранее у него возникали проблемы с их привлечением.
Генеральный директор комитета Орли Адас также выразила убеждение, что внеочередные выборы – страшный сон, однако она пообещала позаботиться о том, чтобы даже он прошел гладко.