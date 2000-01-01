26.02 09:32 MIGnews.com

Кахоль Лаван: Биби - Эрдоган

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Партия Кахоль Лаван выпустила предвыборный пропагандистский ролик в котором президент Турции Тайеп Реджеп Эрдоган говорит голосом премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Биби-Эрдоган говорит: “В конце, еще через несколько месяцев выяснится, что здесь была охота на ведьм. Очень организованная охота. Потому что выяснится что-то очень простое - ничего не было и ничего нет - потому что ничего нет”.Авторы ролика предупреждают: “Если Биби получит еще один мандат - он останется. Только Кахоль Лаван не допустит правительства Эрдогана”.