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Кахоль Лаван: Биби - Эрдоган 26.02 09:32   MIGnews.com

Кахоль Лаван: Биби - Эрдоган

Партия Кахоль Лаван выпустила предвыборный пропагандистский ролик в котором президент Турции Тайеп Реджеп Эрдоган говорит голосом премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Биби-Эрдоган говорит: “В конце, еще через несколько месяцев выяснится, что здесь была охота на ведьм. Очень организованная охота. Потому что выяснится что-то очень простое - ничего не было и ничего нет - потому что ничего нет”.

Авторы ролика предупреждают: “Если Биби получит еще один мандат - он останется. Только Кахоль Лаван не допустит правительства Эрдогана”.





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