Лапид: кто угодно, только не Биби

Депутат "Кахоль Лаван" Яир Лапид 25 февраля объяснил, почему его партия выступает против правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
Соответствующее заявление он сделал в своей публикации под названием: "Да! Кто-угодно, кроме Биби", передает "Аруц Шева".
"Из-за грубости, лжи, недобросовестности. За то, что ругает хороших и порядочных людей, окружил себя коррумпированными личностями, которые доят страну. За понимание того, что, если в Израиле останется демократия, он попадет в тюрьму. Поэтому он решил уничтожить демократию. Он уничтожит суд, примет иммунитет. Он уже даже не отрицает, что хочет быть Эрдоганом", – написал Лапид.
Он обвинил Нетаниягу в злоупотреблении безопасностью, здоровьем и бедностью населения.
"Так что да! Кто угодно, кроме Биби! Потому что, пока он возглавляет правительство, мы не можем заботиться о здравоохранении, о Газе, о воспитании наших детей, о необходимости объединения граждан государства. Чтобы напомнить себе, что мы не ненавидим друг друга. Хватит Биби, хватит, 14 лет – это много. Перебор. Все, что угодно, лишь бы не еще один срок", – отметил Лапид.