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Либерман: мы сформируем правительство без Нетаниягу | Фото:26.02 19:42   MIGnews.com

Либерман: мы сформируем правительство без Нетаниягу

Глава "НДИ" Авигдор Либерман заявил, что следующее правительство будет сформировано без премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Выступая на бизнес-конференции Maariv Business в Герцлии в среду, 26 февраля, Либерман обсудил политический тупик, который привел к третьим общим выборам в Израиле.

"Мы хотим либеральную светскую коалицию, и я думаю, что это крайне вероятно. Всем надоел Нетаниягу. Все члены фракции "Ликуд" устали от него. Если бы было тайное голосование, он получил бы только шесть мест. Мы только примкнем к правительству национального единства", - сказал Либерман.

По словам лидера "НДИ", Нетаниягу и председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц выиграют в общей сложности 65 мест.

"Я сказал им обоим, что они должны сформировать правительство единства, но они предпочли спорить о том, кто будет служить первым, а кто - вторым [в ротации премьер-министра], и именно так нас втягивают в другие выборы. В следующий раз я не возьму на себя никаких обязательств."

Либерман также ответил, почему он исключает присоединение коалиции с Объединенным арабским списком.

"Есть одна причина - это список, состоящий из сторонников терроризма. Давайте обсудим факты, и тогда каждый сможет сделать свои собственные выводы. Факты ясны - ни один член Объединенного арабского списка не присутствовал на похоронах Шимона Переса, но на той же неделе они посетили могилу [покойного лидера ООП Ясира] Арафата в Рамалле", - сказал он.

Либерман продолжил: "Объединенный арабский список осудил США за целенаправленную атаку на генерала-убийцу Кассема Солеймани, который убил больше людей, чем кто-либо в XXI веке. Лидер Объединенного арабского списка Айман Уда лично осудил Лигу арабских государств за внесение "Хизбаллы" в список террористических организаций."

Когда его спросили, хочет ли он вернуться на свою прежнюю должность министра обороны в следующем правительстве, Либерман ответил: "Я хочу наладить общественный транспорт в Шаббат и финансировать независимую школьную систему. Я хочу четкой базовой политики. Что касается министра … для меня это был вариант, а не навязчивая идея. С Божьей помощью давайте избавимся от Дери, Лицмана и Гафни и построим правительство без Нетаниягу. Все остальное придет позже."


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