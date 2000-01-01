26.02 16:28 MIGnews.com

Ольмерт: карьера лжеца-Нетаниягу скоро закончится

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Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт выступил с резким заявлением по поводу своего преемника, премьер-министра Биньямина Нетаниягу, на бизнес-конференции в Маарив в Герцлии. Об этом сообщает JP в среду, 26 февраля.Ольмерт заявил, что он верит в то, что карьера Нетаниягу скоро закончится после выборов. Политик считает, что "Кахоль Лаван" смогут сформировать правительство меньшинства. "Между нами много личного", - признался Ольмерт."Нетаньяху - лжец, он полон разногласий, и я не могу ничего терпеть в нем. Он наносит ущерб интересам Государства Израиль. Это личное, но это связано с моими заботами об Израиле после нанесенного им ущерба."Ольмерт добавил, что большая часть страны не любит "временного премьер-министра" Нетаниягу, и поэтому он не может сформировать правительство.Нетаниягу неоднократно критиковал Ольмерта за встречу в Нью-Йорке с лидером Палестинской администрации Махмудом Аббасом и осуждение ближневосточного мирного плана президента США Дональда Трампа. Ольмерт защищался от критики."Между Нетаниягу и мной есть разница, - сказал Ольмерт, - он встретился с убийцами, а я встретился с Аббасом, который борется с террором."