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Беннетт: лучше четвертые выборы, чем правительство Ганца | Фото:26.02 13:20   MIGnews.com

Беннетт: лучше четвертые выборы, чем правительство Ганца

Министр обороны Израиля, председатель "Ямина" Нафтали Беннетт категорически отрицает любую возможность присоединения к правительству во главе с лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем.

О подготовке к выборам в Кнессет, которые состоятся 2 марта, он рассказал в эфире радиостанции 103FM, передает "Аруц Шева".

"Ямина" войдет в правительство только во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Я не думаю, что Бенни Ганц станет главой правительства. По моему мнению, Нетаниягу должен быть премьер-министром, учитывая все его навыки и умения, которые он продемонстрировал на этой должности", – сказал Беннетт.

По его словам, Ганц, по сути, не является плохим человеком, однако идеология партии "Еш Атид", которая является ядром "Кахоль Лаван", на 180 градусов не совпадает с идеалами главы Минобороны.

Председатель "Ямина" в очередной раз отметил, что ни о каких переговорах о присоединении его партии к "Кахоль Лаван" не может быть и речи.

"За последние 10 дней что-то произошло: "Кахоль Лаван" терпит крах, правый блок приближается к 61. Нужно много людей, которые будут голосовать за "Ямину", являющуюся центром светских идеологически-правых или религиозных сионистов. Тогда мы сможем получить 61 мандат. Политика – сложный и нечистый мир, но мне кажется, что нам удастся сформировать правое правительство", – констатировал Беннетт.


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