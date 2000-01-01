25.12 07:53 MIGnews.com

Беннетт хочет контроль над министерством по делам религий

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Партия "Еврейский дом" намерена получить портфель министра по вопросам религии в случае вхождения в новое правительство после проведения выборов.Об этом заявил лидер партии, министр обороны Нафтали Беннетт в социальной сети Twitter.По его словам, цель партии – вернуть решение соответствующих вопросов под власть религиозных сионистов."Мы вернем религиозное портфолио религиозным сионистам. Наши традиции и наше наследие должны быть источником единства. Иудаизм должен снова стать доступным – в вопросах брака, обращения – всего", - написал Беннетт.Отметим, с 2008 года министерство по вопросам религии контролируется партией ШАС, кроме периода с 2013 по 2015 годы, когда его контролировал Беннетт.