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Беннетт хочет контроль над министерством по делам религий | Фото:25.12 07:53   MIGnews.com

Беннетт хочет контроль над министерством по делам религий

Партия "Еврейский дом" намерена получить портфель министра по вопросам религии в случае вхождения в новое правительство после проведения выборов.

Об этом заявил лидер партии, министр обороны Нафтали Беннетт в социальной сети Twitter.

По его словам, цель партии – вернуть решение соответствующих вопросов под власть религиозных сионистов.

"Мы вернем религиозное портфолио религиозным сионистам. Наши традиции и наше наследие должны быть источником единства. Иудаизм должен снова стать доступным – в вопросах брака, обращения – всего", - написал Беннетт.

Отметим, с 2008 года министерство по вопросам религии контролируется партией ШАС, кроме периода с 2013 по 2015 годы, когда его контролировал Беннетт.


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