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Гилад Эрдан объявил о поддержке Нетаниягу 25.12 10:15   MIGnews.com

Гилад Эрдан объявил о поддержке Нетаниягу

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил, что на праймериз Ликуда поддержит кандидатуру премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Эрдан опубликовал видео в фейсбук, в котором говорит: “Дорогие друзья, в четверг состоятся выборы в Ликуде. Это выборы, которые разбудили движение на местах и еще раз доказывают, что мы - демократическое движение в Израиле. В качестве члена кабинета безопасности я осознаю, какие гигантские выборы стоят перед нами - иранская угроза, трибунал в Гааге и рост влияния террористических организаций. И потому, принимая во внимание все эти соображения, я пришел к выводу о том, что премьер-министр Нетаниягу - наиболее подходящий кандидат на роль человека, который продолжит возглавлять Ликуд и государство, и я призываю вас голосовать за него в четверг”.


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