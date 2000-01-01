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Ликуд проведет праймериз до конца декабря 25.11 09:21   MIGnews.com

Ликуд проведет праймериз до конца декабря

После призывов Гидеона Саара о проведении выборов в Ликуде руководство партии приняло решение об их проведении.

Вопреки предложению Саара о проведении праймериз в ближайшие две недели, до истечения срока полномочий мандата Кнессета на формирование правительства, праймериз пройдут до конца декабря. Велика вероятность того, что они состоятся уже после роспуска нынешнего состава Кнессета.

Израильские СМИ сообщают, что неясно, настоял ли на подобной формуле Нетаниягу или речь идет о добровольном решении Ликуда. В любом случае журналисты обещают израильтянам “спектакль, подобного которому не было на протяжении последних 14 лет”.


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