25.11 08:49 MIGnews.com

Мандельблит еще не определился с отставкой Нетаниягу

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Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит до конца недели примет решение о необходимости отставки премьер-министра Биньямина Нетаниягу после предъявления против него обвинений.Об этом сообщает интернет-издание The Times of Israel.Что касается того, может ли президент Израиля Рувен Ривлин поручить действующему премьеру формировать новую коалицию и правительство, Мандельблит пока не намерен комментировать этот вопрос в настоящее время.По его словам, решение по этому вопросу будет приниматься в том случае, если оно приобретет актуальность.