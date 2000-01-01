25.10 09:16 MIGnews.com

Дери готов на коалицию с Лапидом, но при одном условии

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Религиозная партия ШАС готова войти в коалицию, если председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид согласится сохранить статус-кво и не потребует изменений по вопросам, связанным с религией и государством.Об этом вечером четверга, 24 сентября, заявил председатель ШАС, министр внутренних дел Израиля Арье Дери, передает интернет-издание Arutz Sheva."Несмотря на то, что перед выборами мы говорили, что не готовы присоединится к коалиции, если там уже будет Лапид. Однако теперь все возможно. Если он согласится с нашим там присутствием, основываясь на сохранении статуса-кво", - заявил Дери.Отметим, ранее в четверг Дери призвал председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца принять предложение президента Израиля Реувена Ривлина и возглавить правительство национального единства.