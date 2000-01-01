25.09 08:29 MIGnews.com

Арье Дери обратился к Нетаниягу и Ганцу: народ дал вам силу

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Лидер партии ШАС Арье Дери, во вторник, 24 сентября, приветствовал встречу между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и председателем "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем, призвав обе стороны работать над формированием правительства широкого единства.Такое заявление он сделал на праздничном мероприятии, приуроченном празднику Рош ха-Шана, передает Тimes of Іsrael."Люди хотят широкого правительства единства. Мое послание Нетаниягу и Ганцу – я рад, что вы встретились в резиденции президента. Не обращайте внимания на фоновый шум. Народ дал вам обоим силу. Создайте широкое правительство, без бойкотов и распрей", – сказал Дери.По его словам, лидер "Кахоль Лаван" – достоин премьерства, хотя собственные партнеры могут навредить ему, нанеся "удар в спину" в определенный момент. В связи с этим Дери призвал Ганца держаться рядом с Нетаниягу."Всемогущий дал вам возможность быть лидером. Не слушайте всех, кто пытается сбить вас с правильного пути. Подумайте о благе людей, сядьте за один стол с Нетаниягу и разработайте хорошее правительство для народа Израиля", – сказал Дери.