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ЦИК: результат `Ликуда` стал лучше | Фото:25.09 07:50   MIGnews.com

ЦИК: результат "Ликуда" стал лучше

После полуночи, 25 сентября, Центральная избирательная комиссия объявила уточненные, "почти окончательные" результаты выборов.

Так, партия "Ликуд" улучшила результат, получив 31 место, однако все еще отстает от "Кахоль Лаван" – 32 места.

"Яхадут А-Тора", согласно подсчетам, наоборот теряет одно место – всего 7. Картина блоков не изменилась, "правый" по-прежнему 55 мест.

Соответствующие изменения произошли из-за обнаружения доказательств фальсификаций на шести избирательных участках. По словам председателя ЦИК, судьи Верховного Суда Ханана Мельцера, все голоса в соответствующих местах голосования, будут аннулированы. А подозрительные действия, добавил глава комиссии, включая фальшивые бюллетени, вброс и серьезные нарушения, будут расследоваться полицией.

Мельцер собирается обратиться к генеральному прокурору с просьбой рассмотреть апелляцию в окружной суд Иерусалима о проведении нового голосования на участках, где имелись "предполагаемые случаи мошенничества и нарушений".


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