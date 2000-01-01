После полуночи, 25 сентября, Центральная избирательная комиссия объявила уточненные, "почти окончательные" результаты выборов.
Так, партия "Ликуд" улучшила результат, получив 31 место, однако все еще отстает от "Кахоль Лаван" – 32 места.
"Яхадут А-Тора", согласно подсчетам, наоборот теряет одно место – всего 7. Картина блоков не изменилась, "правый" по-прежнему 55 мест.
Соответствующие изменения произошли из-за обнаружения доказательств фальсификаций на шести избирательных участках. По словам председателя ЦИК, судьи Верховного Суда Ханана Мельцера, все голоса в соответствующих местах голосования, будут аннулированы. А подозрительные действия, добавил глава комиссии, включая фальшивые бюллетени, вброс и серьезные нарушения, будут расследоваться полицией.
Мельцер собирается обратиться к генеральному прокурору с просьбой рассмотреть апелляцию в окружной суд Иерусалима о проведении нового голосования на участках, где имелись "предполагаемые случаи мошенничества и нарушений".