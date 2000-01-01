Лапид: Биби и команда лжецов втягивают Ганца в болото
Член Кнессета Яир Лапид от "Кахоль Лаван" уверен, что партия Бенни Ганца может победить на предстоящих выборах.
В качестве аргумента в интервью The Times of Israel он привел судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу по коррупционным делам и расследование против обанкротившейся компании Ганца "Пятое измерение".
"Единственная причина, по которой они начали расследование, заключается в том, что было объявлено, будто Бенни Ганц не допрашивается по тому вопросу, к которому он не имеет никакого отношения. То, что Биби и его банда лжецов перепрыгнули через все это, не меняет того, что люди все еще прислушиваются к фактам. Они сделали так много шума, что никто не заметил, как было объявлено о предстоящем расследовании против самого Биби, в частности, о запасах, которые он имел со своим двоюродным братом Натаном Миликовским", – сказал Лапид.
По его словам, следствие проверит акции, которые премьер-министр "купил очень, очень дешево, и получили невероятные доходы от компании, которая связана с ThyssenKrupp.
"Гилад Эрдан и Амир Охана открыто пытались втянуть Бенни Ганца в это болото, используя свое политическое влияние. Когда Бенни Ганц говорил о "политическом аромате", именно это он имел в виду. Мы отказываемся атаковать правовую систему, которая и без того подвергается нападкам. Мы не собираемся делать то, что делают Биби и его люди, то есть нападать на следователей, потому что им не нравятся результаты. Так что тот факт, что они ставят под сомнение целостность правовой системы после тех 14 лет, в течение которых Биби был премьер-министром, смешен. Все в здравом уме смотрят на это и говорят: "Хорошо, мы можем критиковать Бенни Ганца, но мы знаем, что он честный парень, который посвятил свою жизнь Израилю", – сказал Лапид.