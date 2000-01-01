Бенни Ганц: мой министр обороны – Габи Ашкенази

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц пообещал назначить на пост министра обороны Габи Ашкенази, если сформирует следующее правительство.
Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 24 февраля, передает "Аруц Шева".
"Перед нами стоят проблемы безопасности во всех сферах, включая чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за коронавируса, которая, решается должным образом, хотя я в этом не уверен. Министерство обороны Израиля должно дать упорядоченный ответ на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся – на юге, севере, востоке, со всех направлений, включая Иран", – отметил Ганц.
По его словам, в Израиле есть человек, который может справиться с этими проблемами и "положить конец провалу Нетаниягу" в обращении с лидером ХАМАСа Исмаилом Ханийей.
"У нас есть человек, который будет министром обороны Израиля – Габи Ашкенази. Я убежден, что Габи вместе со мной в качестве премьер-министра и Моше (Боги) Яалоном в качестве старшего члена Кабинета безопасности приведет в порядок все необходимые системы. Израилю придется выбирать между министром обороны и профессиональным кабинетом министров или министром обороны, который является политическим кандидатом, и любительским кабинетом марионеток", – добавил он.
В свою очередь, Ашкенази ответил, что прошедшие сутки были не первым случаем, когда Израиль сталкивается с террористическими организациями.
"Мы можем обеспечить безопасность. У ХАМАС есть два варианта: долгосрочная договоренность, которую мы предпочитаем, в обмен на улучшение экономической ситуации в Газе. Если это не сработает – нам придется действовать решительно", – подчеркнул он.