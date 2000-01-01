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Ганц: сам не верю Нетаниягу и другим не советую | Фото:25.02 20:50   MIGnews.com

Ганц: не верю Нетаниягу и другим не советую

Председатель "Кахоль Лаван" обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в намерении солгать избирателям о том, что он баллотируется на свой последний срок.

Об этом сообщает The Times оf Israel.

По его словам, единственной целью Нетаниягу на выборах является намерение получить политический иммунитет от уголовного преследования и заблокировать процесс в суде, который начнется в марте.

"Я ему не верю и предлагаю всем не верить ему", – сказал он.

Сам Нетаниягу в понедельник в эфире радио Galei Yisrael объявил, что не заявлял, будто идет на последний срок. По словам израильского премьера, у него не было этого в планах.

По словам премьер-министра, критика Ганца связана с тем, что при попытке формирования правительства он не сможет обойтись без "Объединенного Арабского Списка".


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