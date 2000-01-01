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В `Ликуд` устали возиться с `Оцма Йехудит` | Фото:25.02 20:05   MIGnews.com

В "Ликуд" устали возиться с "Оцма Йехудит"

"Ликуд" отказалась от попыток убеждать лидера партии "Оцма Йехудит" Итамара Бен-Гвира отказаться от участия в выборах в Кнессет, которые состоятся 2 марта.

Об этом сообщили высокопоставленные источники в партии общественной вещательной корпорации "Kan".

Уточняется, что представители "Ликуд" заявили, что все предложения, сделанные Бен-Гвиру, были отклонены. В настоящее время шансы убедить его равны нулю.

Согласно опросам, проводимым последние пару месяцев, "Оцма Йехудит" не преодолеет избирательный барьер в 3,25% на выборах. В "Ликуд" предупредили, что голоса правых избирателей, отданных за партию, таким образом будут потрачены впустую.


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