25.02 20:05 MIGnews.com

В "Ликуд" устали возиться с "Оцма Йехудит"

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"Ликуд" отказалась от попыток убеждать лидера партии "Оцма Йехудит" Итамара Бен-Гвира отказаться от участия в выборах в Кнессет, которые состоятся 2 марта.Об этом сообщили высокопоставленные источники в партии общественной вещательной корпорации "Kan".Уточняется, что представители "Ликуд" заявили, что все предложения, сделанные Бен-Гвиру, были отклонены. В настоящее время шансы убедить его равны нулю.Согласно опросам, проводимым последние пару месяцев, "Оцма Йехудит" не преодолеет избирательный барьер в 3,25% на выборах. В "Ликуд" предупредили, что голоса правых избирателей, отданных за партию, таким образом будут потрачены впустую.