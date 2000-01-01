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СМИ: Нетаниягу нанял фирму, чтобы нарыть компромат на Ганца | Фото:25.02 19:34   MIGnews.com

СМИ: Нетаниягу "роет" компромат на Ганца

Помощник премьер-министра Биньямина Нетаниягу несколько недель назад нанял частную разведывательную фирму для сбора компромата о главном политическом сопернике лидере "Кахоль Лаван" Бенни Ганце.

Такое сообщение распространило издание The Marker 25 февраля со ссылкой на источник.

Уточняется, что неизвестный человек заключил сделку на сотни тысяч шекелей между лицом, связанным с "Ликуд" и разведывательной компанией CGI Group. Неизвестно, была ли произведена оплата.

CGI Group, совладельцем которой является бывший депутат "Еш Атид" Яаков Перри, в прошлом году нанималась представителями "Кахоль Лаван" для расследования предполагаемого взлома телефона Ганца иранцами.

Вывод следствия о том, что произошел взлом, кто-то слил в СМИ, что привело к обоюдным обвинениям между CGI и партией Ганца.

Согласно отчету, лицо, связанное с "Ликудом", запросило у CGI документы о связях "Кахоль Лаван" с PR-компанией, принадлежащей менеджеру предвыборной кампании Ганца Ронену Цуру. Источник не сообщил изданию, была ли достигнута цель. Это якобы должно было помочь Нетаниягу перед предстоящими выборами.

Тем временем представитель премьер-министра Офер Голан ответил, что данное сообщение является "полнейшей ложью". Представители CGI Group и ее владельцы отказались комментировать ситуацию.


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