25.02 16:42 MIGnews.com

Дери: ШАС поддержит Нетаниягу любой ценой

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Министр внутренних дел, лидер партии ШАС Арье Дери присоединится только к правительству, возглавляемому премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Такое обещание он дал во вторник, 25 февраля."Мы пойдет за Нетаниягу любой ценой, даже если будут назначены четвертые выборы", – сказал он.По словам Дери, его партия "определенно" не вступит в правительство во главе с председателем "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем, даже если последнему удастся его сформировать.