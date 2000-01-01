25.02 16:42 MIGnews.com
Дери: ШАС поддержит Нетаниягу любой ценой
Министр внутренних дел, лидер партии ШАС Арье Дери присоединится только к правительству, возглавляемому премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
Такое обещание он дал во вторник, 25 февраля.
"Мы пойдет за Нетаниягу любой ценой, даже если будут назначены четвертые выборы", – сказал он.
По словам Дери, его партия "определенно" не вступит в правительство во главе с председателем "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем, даже если последнему удастся его сформировать.
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