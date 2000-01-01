"НДИ страшнее КГБ"

Журналист Эрель Сегаль взял интервью у сотрудницы Открытого Университета Натальи Ротенберг интервью.
Ротенберг, на собственные средствасоздала сайт "Саканат Бейтену", на котором выкладывает переводы на иврит пропагандистских клипов партии Наш Дом-Израиль, распространяемые среди русскоязычных.
На том же сайте выложены переводы комментариев сторонников партии в социальных сетях.
Ротенберг сообщила о том, что создала свой сайт накануне предыдущих выборов. Она сказала: “Я, в конечном счете, просто хотела продемонстрировать ивритоговорящим то, что происходит на “русской улице”... Целью НДи является запугать тех, у кого нет соприкосновения с израильской жизнью, их пугают тем, что харедим стремятся их уничтожить”.
Такая активность Натальи Ротенберг не понравилась партии НДИ. Депутат Кнессета от этой партии Одед Форер подал жалобу в полицию на Ротенберг. Он также опубликовал информацию о том, что “вскрыта кибер-банда, действовавшая против НДИ”. Ротенберг обвиняют в том, что она возглавляет “банду ботов, действующую против НДИ”.
После этого было установлено место работы Ротенберг. Технический персонал Открытого Университета забрал ее компьютер с целью проверки. Это было сделано ради того, чтобы опровергнут утверждения о том, что Открытый Университет “заправляет кампанией против НДИ”. После проверки компьютер вернули, и Ротенберг разрешили вернуться к работе.
Наталья говорит, что получила “приказ” от адвоката партии НДИ закрыть ее сайт (с предвыборными клипами НДИ, переведенными на иврит).
Сегаль сообщил, что в СССР Ротенберг задерживалась КГБ 16 раз и была отказницей. Сегаль указал на то, что прямым результатом действий партии НДИ стал тот факт, что Открытый Университет отстранил Ротенберг от работы и забрал ее компьютер, при том, что совершенно непонятно, какое правонарушение она совершила.
Сегаль также сказал, что в защиту Натальи не выступили ни женские организации, ни профсоюзы. Тем не менее, ее взялся защищать известный адвокат Ицик Бам.
Участвовавший в программе Рои Идан задал вопрос в лоб: “Кто страшнее: КГБ или наш Дом- Израиль?” Ротенберг ответила: “С моей точки зрения Наш Дом - Израиль. КГБ старались больше, когда “шили дела”. Но если я до этого дня думала. что Либерман опасен для евреев, то сегодня я говорю - он опасен для Израиля. Если бы он был здесь министром безопасности, я бы уже сидела в тюрьме”.
Через считанные минуты после интервью с Ротенберг Сегаль зачитал комментарий пресс-представителя НДИ: “После углубленной проверки нами было установлено, что большинство действующих на сайте лиц - сторонники и функционеры Ликуда. В дополнение к этому, первый, кто поддержал Ротенберг - журналист Йоав Ицхак, приближенный Нетаниягу. Тот, кто послал ответное письмо от имени Ротенберг - адвокат Ицхак Бам, член внутреннего суда Ликуда. Все, связанное с организацией и акциями сайта приводит к партии Ликуд. Раскрытые нами данные переданы для расследования полиции, и в полицию подана официальная жалоба”.