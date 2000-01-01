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Мерец требует снять с выборов Оцма Йехудит 25.02 19:56   MIGnews.com

Мерец требует снять с выборов Оцма Йехудит

Партия Мерец подала в центральную избирательную комиссию петицию с требованием снять с выборов партию Оцма Йехудит.

С тем, чтобы такая петиция была рассмотрена, необходимо, чтобы ее поддержали 12 членов комиссии.

Мерец обвиняет Оцма Йехудит в”разжигании страстей  на различных аренах, в том числе после террористических атак, с тем, чтобы навредить невинному арабскому населению, систематически выражая свое презрение к арабскому населению, а также в систематических поптыках возродить учения раввина Кахане, чье движение было объявлено террористической организацией”.

Аналогичное требование подала член Кнессета от партии Авода Став Шафир.

Оцма Йехудит ответила на эти обвинения следующим образом: “Петиция Мерец и письмо Став Шафир не вызывают ничего, кроме стыда. Пытаться дисквалифицировать доктора Бен-Ари из-за того, что он осмелился критиковать БАГАЦ и дисквалифицировать адвоката Бен-Гвира потому, что он представлял обвиняемых по делу о теракте в Дума, утверждая, что он не должен быть защищать террористов. Подобные шаги, направленные на ограничение свободы слова, за которую якобы так ратует Мерец, лишний раз доказывают, в каком плачевном положении оказались и Мерец, и Авода”.


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