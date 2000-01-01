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Лапид: `Мы сформируем правительство единства с Ликудом` | Фото:25.02 16:23   MIGnews.com

Лапид: "Мы сформируем правительство единства с Ликудом"

Яир Лапид заявил, что недавно сформированный блок "Кахоль ве Лаван" свяжется с "Ликудом" для формирования единого правительства, если левый блок победит на выборах 9 апреля, добавив, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу вряд ли останется главой "Ликуда" при проигрыше на выборах. Также, он сообщил, что альянс не будет опираться на поддержку арабских фракций.

"Мы не сформируем правительство с арабскими партиями, - сказал Лапид в интервью с Kan, - мы обратимся к "Ликуду". Это будет "Ликуд" после Нетаниягу. В целом, это важная партия с важными людьми, и ее список в Кнессете неплохой, и мы определенно хотели бы иметь его в нашей коалиции."

Лапид отклонил заявления о том, что он и Бени Ганц будут полагаться на арабские фракции для формирования "блокирующего большинства" из 61 депутата, чтобы помешать Нетаниягу сформировать альтернативное правительство. "Нет такого понятия, как "блокирующее большинство". Это что-то, что Биби придумал, чтобы он мог сказать: "Они собираются сделать "блокирующее большинство" с арабами."

"Кахоль ве Лаван" в настоящее время опережает "Ликуд" с 33–36 местами в недавних опросах. "Ликуд" имеет от 26 до 32 мест. Альянс был сформирован в прошлый четверг в результате слияния партий "Еш Атид" и "Хосэн ле-Исраэль".


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