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Амир Перец обратился к Трампу: не вмешивайтесь в выборы

Full text of Amir Peretz letter to Trump on peace plan release pic.twitter.com/Oad8QuSWxu — Luke Tress (@luketress) January 25, 2020

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Лидер партии "Авода" Амир Перец написал письмо президенту США Дональду Трампу, настоятельно порекомендовав воздержаться от публикации мирного плана по урегулирования конфликта на Ближнем Востоке до выборов в Кнессет.По его словам, в противном случае такой шаг будет выглядеть, как вмешательство в избирательный процесс в Израиле.Перец поблагодарил американского лидера за "приверженность и стремление урегулировать израильско-палестинский конфликт. Тем не менее лидер "Авода" заявил, что односторонняя аннексия или решения, подрывающие концепцию "двух государств", являются "рецептом для неприятностей и беспорядков"."Время проведения этой презентации представляет собой вмешательство в израильские выборы, назначенные на 2 марта. Я уверен, что вы не собирались это сделать преднамеренно. Как только в Израиле будет сформировано новое правительство, ваша постоянная поддержка и посредничество, как и всегда будут приветствоваться", – отметил Перец.