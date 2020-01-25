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Амир Перец обратился к Трампу из-за `вмешательства в выборы | Фото:26.01 08:26   MIGnews.com

Амир Перец обратился к Трампу: не вмешивайтесь в выборы

Лидер партии "Авода" Амир Перец написал письмо президенту США Дональду Трампу, настоятельно порекомендовав воздержаться от публикации мирного плана по урегулирования конфликта на Ближнем Востоке до выборов в Кнессет.

По его словам, в противном случае такой шаг будет выглядеть, как вмешательство в избирательный процесс в Израиле.

Перец поблагодарил американского лидера за "приверженность и стремление урегулировать израильско-палестинский конфликт. Тем не менее лидер "Авода" заявил, что односторонняя аннексия или решения, подрывающие концепцию "двух государств", являются "рецептом для неприятностей и беспорядков".

"Время проведения этой презентации представляет собой вмешательство в израильские выборы, назначенные на 2 марта. Я уверен, что вы не собирались это сделать преднамеренно. Как только в Израиле будет сформировано новое правительство, ваша постоянная поддержка и посредничество, как и всегда будут приветствоваться", – отметил Перец.




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