24.12 08:21 MIGnews.com

Саар готов предложить Аелет Шакед "бронь" в Ликуде

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Гидеон Саар, в интервью религиозному порталу Кипа сообщил, что готов предложить “гарантированное место” в предвыборном списке Ликуда бывшему министру юстиции Аелет Шакед.Саар вновь повторил свои предупреждения о том, что Нетаниягу не сможет сформировать правительство: “В конечно итоге, я обращаюсь к 116 тысячам избирателей Ликуда. Необходимы изменения, и если они не произойдут есть очень высокий шанс на то, что мы передадим власть левым. Любой, кто прочитал последние десять опросов видит, что я увеличиваю правый блок, в то время как Нетаниягу сокращает правый блок и дистанция между ним и победой левых - очень короткая Избирателям Ликуда стоит понять, что после двух выборов и двух поражений какие могут быть шансы на то, что Нетаниягу преуспеет в третий раз. нет такого сценария, в котором Нетаниягу создает правительство. Он заблокирован и не может создать правительство с правыми, и у него нет возможности создать коалицию с Кахоль Лаван”.На вопрос о его отношении к Аелет Шакед и Ха Ямин Ха Хадаш Саар ответил: “Я говорил в прошлом много раз о том, что Аелет Шакед должна быть в Ликуде, и в случае, если меня изберут лидером Ликуда, тут есть о чем говорить. Но когда речь заходит о всей партии - той, что сегодня называют ха Ямин ха Хадаш, нужно посмотреть, сколько мандатов прибавится у Ликуда с прибавлением этой партии. Но Аелет Шакед лично высказала пожелание работать с Ликудом, и с моей точки зрения, ее определенно стоит добавить к Ликуду”.